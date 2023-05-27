Арбитром матча «Арсенал» (Тула) – «КамАЗ» (Набережные Челны) назначен Анатолий Жабченко Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Главным судьей матча 33-го тура первой лиги между тульским «Арсеналом» и челнинским КамАЗом назначен Анатолий Жабченко из Краснодара.

Ему будут ассистировать уфимец Артур Зайнагутдинов и петрозаводчанин Станислав Попков. Резервный судья – москвич Данила Цурков. Инспектор – Виктор Лебедев из Санкт-Петербурга.

Встреча с челнинцами - последний домашний матч сезона для «Арсенала». В случае выхода на поле Сергей Ткачёв проведёт 150-й матч за «Арсенал» в чемпионатах России.

Вероятность поражения практически равна для обеих команд - последние 2 года туляки терпели поражения в заключительных играх сезона на своем поле. С другой стороны, «КамАЗ» является одной из двух команд в лиге, не забившей «Арсеналу» ни одного мяча в этом сезоне. В матче первого круга туляки выиграли 1:0, гол на счету Арутюна Григоряна.