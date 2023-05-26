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Общество26 мая 2023 8:12

На время ремонта трамвайных путей по Металлургов в Туле пустят дополнительные автобусы

Ремонт начнется уже в ночь с 26 на 27 мая
Игорь КОПЫТОВ
На время ремонта трамвайных путей по Металлургов в Туле пустят дополнительные автобусы

На время ремонта трамвайных путей по Металлургов в Туле пустят дополнительные автобусы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Реконструкция рельсо-шпальной решетки коснется участка от улицы Чаплыгина до трамдепо. Завершить работы планируется к 31 августа.

На этот промежуток времени будет увеличено количество автобусов, проходящих по улице Металлургов, как муниципальных, так и коммерческих – №4, №7, №24, №65. Точное число их выхода на линию не сообщается - в первые дни будет изучаться наполняемость и проводиться корректировка.

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