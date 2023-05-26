На время ремонта трамвайных путей по Металлургов в Туле пустят дополнительные автобусы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Реконструкция рельсо-шпальной решетки коснется участка от улицы Чаплыгина до трамдепо. Завершить работы планируется к 31 августа.

На этот промежуток времени будет увеличено количество автобусов, проходящих по улице Металлургов, как муниципальных, так и коммерческих – №4, №7, №24, №65. Точное число их выхода на линию не сообщается - в первые дни будет изучаться наполняемость и проводиться корректировка.