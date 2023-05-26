Житель Щекинского района Тульской области отравился шаурмой из «СВШ»

Житель Щекинского района отравился шаурмой из «СВШ» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Случай отравления шаурмой из «СВШ» произошел в селе Воскресенское Дубенского района. Острую кишечную инфекцию заработал житель Щекинского района.

Как было установлено в ходе расследования Роспотребнадзором, отравление произошло после употребления шаурмы с курицей во временной организации общественного питания ИП Ульяновой А.В. - «СВШ».

В кафе ведомство нашло нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. С продажи снято 3,5 кг продуктов без маркировки. Как показали лабораторные исследования, 3 пробы еды и 2 анализа с объектов окружающей среды не соответствовали требованиям безопасности.

В отношении предпринимателя возбуждено сразу два дела об административном правонарушении. Владельцу кафе вручены предписания о проведении дополнительной обработки помещения, медицинского осмотра и устранения нарушений.