26 мая без электричества в Туле останутся жители микрорайона Маргелова, Серебровки и Октябрьского поселка
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Маргелова, 1, 1-а, 1/1, 1/2, 3, 5;
с 9:00 до 17:00 - ул. Тульская, 12-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 84/1; ул. Орловская, 8, 9, 9/2; ул. Серебровская, 89; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 25; ул. Кобзева, 21-41 (нечётн.), 20-36 (чётн.), 23-а, 32-а, 36-а; ул. Судейского, 16-26 (чётн.), 13; 6-й пр-зд, 11-16.