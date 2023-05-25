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Политика25 мая 2023 7:27

Рыжий кот Гоша помогает тульским десантникам в зоне специальной военной операции

Котенка привезло командование для поддержки боевого духа солдат
Игорь КОПЫТОВ
Рыжий кот Гоша помогает тульским десантникам в зоне специальной военной операции

Рыжий кот Гоша помогает тульским десантникам в зоне специальной военной операции

Фото: материалы пресс-служб

В полевом быту нашим бойцам Тульской 106-й дивизии ВДВ часто помогают животные — ловят мышей и поднимают настроение. Минобороны РФ рассказало, как тульским десантникам в этом помогает котенок по кличке Гоша, который, несмотря на свой юный возраст, уже вовсю исполняет свои обязанности - ловит грызунов.

«Одним из недостатков жизни на опорных пунктах является наличие мышей. И вот у нас есть такие животные, которые помогают с ними бороться. Они хоть маленькие, но уже мышек ловят», – рассказал десантник, держа Гошу на руках в распространенном ведомством видеоролике.

Сейчас тульские десантники удерживают один из рубежей в зоне спецоперации российских войск на Донбассе. По словам воинов, они уверенно пресекают попытки войск украинского режима атаковать, нанося противнику потери в живой силе.

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