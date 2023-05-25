Вечером 24 мая в небе над тульским Мясново заметили беспилотный летательный аппарат Фото: соцсети

БПЛА засекли туляки в небе над Мясново вечером 24 мая и встревожились. Ведь, согласно распоряжению губернатора, со 2 сентября в регионе действует запрет на использование подобной техники.

«Летал 10 минут. Видимо высматривал местность», - пишет автор поста. Другой очевидец отмечает, что «В Мясново кто-то либо не знает закон, либо очень сильно хочет заплатить штраф». Действительно, за нарушение грозит административная или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на 7 лет.

Вместе с тем, уже 19 мая текущего года появилось послабление: разрешение на использование беспилотных гражданских воздушных судов выдает министерство региональной безопасности. И по некоторым данным, техника, напугавшая туляков, принадлежит федерации авиамодельного спорта Тульской области, а ее полет - согласован.