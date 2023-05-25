В Тульской области стартовал основной период государственных экзаменов у девятиклассников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 мая прошли первые экзамены у девятиклассников в школах Тульской области - по биологии, истории и физике. Основной государственный экзамен сдавали 5068 человек, из них биологию выбрали 3472 человека, физику — 1124 человека, историю — 472 человека.

Результаты школьники смогут узнать не позднее 7 июня в своих образовательных организациях, а также на едином портале государственных услуг.

На 30 мая запланированы экзамены по обществознанию, информатике, географии и химии. В целом же основной период сдачи ОГЭ продлится до 17 июня. Всего для участия в нем зарегистрировано 12915 девятиклассников. В регионе развернуто 108 пунктов проведения экзамена, 18 из них будет на дому у школьников, которые по состоянию здоровья не смогут приехать в места сдачи.

А основной период ЕГЭ начнется 26 мая. На этот день запланированы экзамены по географии, литературе и химии. Для сдачи ЕГЭ в Тульской области предусмотрено 57 пунктов сдачи, включая 6 на дому и еще 8 - при исправительных учреждениях.