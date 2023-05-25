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Происшествия25 мая 2023 6:22

В Туле на улице Курковая горели гаражи

Открытое пламя пожарные ликвидировали за 12 минут
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на улице Курковая горели гаражи

В Туле на улице Курковая горели гаражи

Фото: материалы пресс-служб

Вечером 24 мая в Туле на улице Курковая произошел пожар в гаражном секторе. Сообщение о возгорании поступило в Центральный пункт пожарной связи в 16:08.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 2 единицы техники — сообщили в ведомстве.

Открытое пламя ликвидировано за 12 минут. В результате происшествия закоптились стены и выгорели потолки на площади 80 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.

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