25 мая без электричества останутся жители Мясново, Менделеевского поселка и центра Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 15:00 - ул. Жаворонкова, 5; ул. Ф. Энгельса, 56; ул. Первомайская, 13;

с 9:00 до 17:00 - ул. Колетвинова, 6, 7; ул. Войкова, 2/5, 4; ул. Оборонная, 12, 24; ул. Скуратовская, 108, 119, 121, 123, 125, 127, 135, п. Менделеевский: ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Калинина, 1-б; пер. Пушкинский, 4-а, 5; ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 3, 10-а; пер. Лермонтовский, 2; ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4; ГСК № 4; ул. Кирова, 30, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 144-148 (чётн.), 119-125 (нечётн.), 115, 125-а, 146, 154, 156; ул. Декабристов, 57, 84; ул. Патронная, 32-40, 44-54, 64-66 (чётн.), 31-37, 49-53, 59-69 (нечётн.), 41-а, 43, 46-а, 47-а, 52-а; ул. Станиславского, 42, 41, 48, 32-58 (чет.), 59, 61, 63, 65; ул. Леваневского, 11-25 (нечет.),8-26 (чет.); Рабочий пр-зд, 3-19 (нечет.); ул. Пархоменко, 43, 43-а; ул. Станиславского, 95-113 (нечет.), 94-118 (чет.); ул.3-я Гостеевская, 10, 7; ул. 2-я Гостеевская, 11, 13, 14, 12; ул. Ак. Павлова, 144-б, 144, 143-163 (нечет.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56;

с 9:30 до 14:00 - Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 53-а, 53-б, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 18, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.), 19, 37-а, 39-б, 35/1, 35/2; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 1-23 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-в, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-а, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е, 8-а, 15-в; ул. Громова, 4-24 (чётн.), 15-39 (нечётн.), 21-а, 22-б, 23-а, 24-а, 24-б, 24-в, 29-а, 31-а; ул. Переходная, 5, 6; ул. Кабакова, 10, 12; ул. Лётная, 16.