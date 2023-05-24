В Туле «Школа особенного родителя» объединила более 40 семей

В Туле стартовал проект "Школа особенного родителя". Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Первый день проекта прошел в зале «Биохимтехцентра» Тульского государственного университета, где собрали родителей, воспитывающих детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- Этот проект разрабатывался как ответ на запрос родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие спрашивали, как они могут помочь своему ребенку в домашних условиях, когда они выходят за двери медицинского центра. И сегодня здесь собрались не только родители, но и специалисты, которые компетентны во многих вопросах, - отметила в своем обращении к участникам Евгения Серикова, руководитель благотворительного фонда «Подарок Ангелу».

Евгения Серикова. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

- В первую очередь, хотелось бы поблагодарить руководство компании ПТК за поддержку данного мероприятия – без их помощи проведение данного форума было бы невозможным, - подчеркнула София Покровская, исполнительный директор БФ «Подарок ангелу». - Помощь таким особенным детям - это благое дело, и приятно, что успешные представители промышленного сегмента России стремятся всестороннее поддержать нашу деятельность, и, безусловно, этот проект будет востребован.

София Покровская. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

- В Тульском регионе уделяется пристальное внимание детям с ограниченными возможностями здоровья: совершенствуются методы поддержки, действует целый ряд льгот и социальных гарантий. И очень важно, что неравнодушные люди объединяются в общественные организации и благотворительные фонды. Вы сегодня аккумулируете такую практику, которую больше нигде невозможно приобрести, - отметила в своем выступлении первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

Марина Левина. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Далее к участникам форума обратилась представитель группы ПТК Ирина Ершова:

- Я рада приветствовать вас на открытии проекта «Школа особенного родителя» благотворительного фонда помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу». Группа ПТК на системной основе участвует в различных благотворительных проектах, и сегодня мы искренне рады, что можем быть полезными в таком важном мероприятии, организованном Фондом как адресная помощь семьям с детьми с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тем, кто нуждается в помощи и реабилитации на протяжении всей своей жизни. Мы верим, что наша общая помощь и поддержка изменит жизнь многих к лучшему.

Уважаемые родители! Почти три месяца по выходным дням будут проходить организованные Фондом занятия и индивидуальные консультации. Профессиональные психологи, логопеды и реабилитологи готовы пообщаться с каждым из вас и ответить на все вопросы. Также запланирована обширная практическая программа: специалисты фонда будут ждать вас – все занятия абсолютно бесплатные.

Ирина Ершова. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Особую благодарность хочется выразить Тульскому городскому отделению партии «Единая Россия», руководству региона, Тульскому государственному университету, предоставившему площадку для проведения занятий, а также отдельные слова благодарности в адрес благотворительного фонда «Подарок Ангелу» за предоставленную жителям Тульской области возможность получить необходимую консультацию и помощь. Спасибо, что вы сегодня здесь и давайте начнем!

Занятия проводят специалисты-реабилитологи из партнерских центров фонда. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

…И вот дан старт обучающей программе: с участниками семинара провели занятие по логопедической реабилитации. Все родители были заинтересованы и вовлечены в процесс обучения. Многие задавали вопросы о методах проведения домашних занятий и о том, как выбрать специалиста и как поддерживать результат.

Екатерина Медведева, руководитель логопедического направления благотворительного фонда помощи детям и взрослым с церебральным параличом «Подарок Ангелу»:

- Мы в регионах России проводим обучающие лекции, которые дают возможность родителям и специалистам понять и освоить возможности домашней реабилитации. В чем ценность данного проекта? Это обмен опытом: мы можем передать знания и накопленные методики тем людям, которые в этом нуждаются. Спасибо, что открыли для нас такой регион, как Тула – хорошо, что есть неравнодушные компании, которые готовы организовать и предоставить простым людям площадки, где они могут получить поддержку - это очень ценно!

Екатерина Медведева. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Елена Некрасова, Тула:

- Я сама из приемной семьи, и одна из тех, кто в детстве имела несколько неутешительных диагнозов: не умела говорить, имела временную умственную отсталость, в целом отставала в развитии - были нарушения двигательного аппарата, дыхательных функций. Специалисты говорили, что я не смогу иметь коммуникацию с другими людьми… Но невозможное порой возможно: сейчас, в 28 лет, я могу стоять, говорить, дышать, есть, и даже пишу картины! Сюда пришла, потому что хочу освоить новые методики и технические практики, чтобы помочь детям с проблемами развития. Хочу поблагодарить этот проект и всех тех, кто воплощает его в жизнь!

Елена Некрасова. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Екатерина Анисимова, Новомосковск:

- У меня четверо детей, и есть проблемы с третьим ребенком – ДЦП. Мы многие годы решали эту проблему, были у многих специалистов, использовали медикаментозные способы лечения и т.д.

Узнав про мероприятие, я решила сюда приехать: хочется узнать дополнительно, чем я могу помочь своему ребенку и другим детям. Считаю, что стоит внедрить такой проект в онлайн-формате, потому что немногим из глубинки удается выбраться в областную столицу.

Екатерина Анисимова. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН

Напомним, что в рамках проекта с 20 мая по 6 августа по выходным дням пройдут бесплатные обучающие занятия и индивидуальные консультации для родителей, воспитывающих детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего «Школу особенного родителя» смогут посетить не менее 40 семей. Каждый родитель получит персональную консультацию психолога, логопеда-дефектолога, физического терапевта и нутрициолога.

Участникам расскажут об особенностях проведения самостоятельных занятий, безопасности и разберут частные случаи. Практическая часть занятий будет посвящена основам артикуляционной и дыхательной гимнастики, логопедического массажа и упражнениям на балансире. Занятия проведут специалисты-реабилитологи из партнерских центров фонда.