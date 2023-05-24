В Тульской области нет вспышек птичьего гриппа: эпидемиологическая обстановка в норме

В Тульской области нет вспышек птичьим гриппа: эпидемиологическая обстановка — в норме Фото: Игорь КОПЫТОВ

На днях из-за вспышек заболеваний птичьим гриппом в столице сразу в нескольких районах объявили режим карантина. Под ограничения попали Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово. В этих районах запрещен ввоз и вывоз птицы, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птицы, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок.

В ответ на запрос «Комсомолки», Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило, что случаев высокопатогенного гриппа птиц в Тульской области не зарегистрировано. Во многом, благодаря активным мерам профилактики, одной из которых является иммунизация. Так, в 2022 году против гриппа в регионе привито 693850 человек (48°/о от численности населения), в Туле - 270539 человек. Иммунизация населения против гриппа в эпидемический сезон 2023-2024 начнется осенью 2023 года.

На данный момент в Тульской области организовано оперативное взаимодействие регионального Управления Роспотребнадзора с министерством сельского хозяйства Тульской области, ГУ ТО «Тульское объединение ветеринарии», Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, комитетом ветеринарии Тульской области по вопросам незамедлительного оповещения в случае регистрации заболевания животных инфекционными болезнями общими для человека и животных, в том числе высокопатогенным гриппом птиц.