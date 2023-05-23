24 мая без электричества останутся жители Мясновои центра Тулы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 1-5 (нечётн.); ул. Мезенцева, 3-25 (нечётн.), 4-16 (чётн.), 20, 24, 26, 28; пер. Городской, 1, 15; ул. Станиславского, 1, 2, 29, 31, 31-а, 33, 35, 37-а, 42, 48; ул. Пархоменко, 40; ул. Ак. Павлова, 15, 38; пер. Южный, 12;

с 9:00 до 17:00 - ул. Колетвинова, 1-а, 3, 6; ул. Войкова, 2/5, 4; ул. Оборонная, 4, 24; Мясново: ул. Воздухофлотская, 59-83 (нечётн.), 58-82 (чётн.), 58-а, 59-а, 61-а; ул. Тихмянова, 25-47 (нечётн.), 37-а, 38, 40, 40-а, 39-б, 39-в, 47-а; ул. Санаторная, 56; Одоевское ш., 70-96 (чётн.), 53, 98, 98-а, 100, 102, 102-а, 104; 11-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 40-62 (чётн.); 12-й пр-зд, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 34-а, 39-а; 13-й пр-зд, 23-51 (нечётн.), 24-50 (чётн.), 30-а, 31-а, 36-а; Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 60-42 (чётн.), 35/1, 35/2, 37-а, 39-б; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е;

с 9:30 до 14:00 - Мясново: 18-пр-зд, 94, 104; 11-й Полюсный пр-зд, 50;

с 13:30 до 15:00 - ул. Фрунзе 6 кв. 145, 75, 146,148, 147, 39,110.