24 мая в Зареченском округе Тулы будет организована бесплатная раздача воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 8:00 24 мая до 8:00 25 мая в Зареченском округе Тулы будет наблюдаться пониженное давление холодной воды, а в д. Некрасова, ул. Ключевой, Мелиховской, Серпуховской, Горельской, Горельских проездах 2-10, Светлых проездах 1-5, ул. Светлой, Грачевском переулке, на 12, 14, 17, 18 и 21 Горельских проездах, ул. Фруктовой, 4-ом Чистом проезде, ул. Малаховской, Тесницкой, Богучаровской, 2-ом Тесницком проезде, ул. Любомудрова, Охотном переулке и 18-м проезде п. Октябрьский её отключат полностью.

Связано это с проведением плановых профилактических работ, которые пройдут на Обидимском водозаборе. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В связи с этим для граждан с 9:00 до 22:00 будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:

- г. Тула, ул. М. Горького, д.11, пересечение с ул. Герцена;

- г. Тула, ул. Максимовского, д.8;

- г. Тула, ул. Токарева, д.80;

- г. Тула, ул. Гарнизонный проезд, д.1/3;

- г. Тула, ул. Пузакова, д.74;

- г. Тула, ул. Заварная (в районе дома 58 по ул. Пузакова);

- г. Тула, ул. Арсенальная (пересечение с ул. Галкина, д.20);

- г. Тула, ул. Демидовская, д.74;

- г. Тула, ул. Ствольная (пересечение с М. Горького, д.37);

- г. Тула, ул. Сакко и Ванцетти (пересечение с ул. Пузакова);

- г. Тула, ул. Литейная, д.36;

- г. Тула, ул. Токарева/ Октябрьская, д.184.

Также с 10:00 до 20:00 будет организована выдача воды из автомобилей:

- п. Октябрьский (пересечение улиц Малаховская и Карпова);

- п. Горелки (в районе разворотного кольца);

- ул. Ключевая/ул.4-ая Горельская.