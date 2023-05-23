В Тульской области к открытию купального сезона готовят 65 пляжей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сейчас уже допущены к открытию 47 рекреационных зон. В рамках подготовки там проводят очистку дна и берега, а также организовывают спасательные посты.

Купальный сезон в Тульской области официально стартует 1 июня и продлится до 31 августа.

В самой оружейной столице на данный момент прошли проверку 9 мест для купания и отдыха.

В Центральном террокруге:

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

В Зареченском:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо).

В Советском:

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

В Привокзальном:

- пляж «Петровский» (водоем п. Петровский);

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);

- зона отдыха п. Рассвет.