На улице Металлургов в Туле до конца лета перекроют движение трамваев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 27 мая по 31 августа на улице Металлургов в Туле не будут ходить трамваи. За это время предполагается провести ремонтные работы на участке от ул. Чаплыгина до трамвайного депо. В связи с этим часть трамвайных маршрутов отменят совсем, часть скорректируют.

Так, № 6 «Ст. Металлург — ул. М. Горького» не будет ходить вообще.

Маршруты № 11 и № 13 объединят в один: «Менделеевский поселок — Красный Перекоп — Щегловская Засека».

Маршрут № 10 из Мясново будет ходить до Щегловской Засеки.

Маршруты № 7 и № 9 из Щегловской засеки от Московского вокзала будут следовать по укороченной схеме — только до трамвайного депо.

Предполагается, что на летний период будут добавлены машины на автобусные маршруты №№ 5, 5Л, 7, 18, 24 и 28. Сколько именно, пока не сообщается.