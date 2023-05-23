Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт23 мая 2023 6:49

Тульскому «Арсеналу» отказано в лицензии на сезон-2023/24

Как сообщил журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале, клуб не предоставил гарантий финансирования
Игорь КОПЫТОВ
Тульскому «Арсеналу» отказано в лицензии на сезон-2023/24

Тульскому «Арсеналу» отказано в лицензии на сезон-2023/24

Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» не получил лицензию Российского футбольного союза на грядущий сезон как для выступления в Премьер-лиге (РФС-1), так и для участия в розыгрыше Первой лиги (категория РФС-2). Связано это с отсутствием гарантий финансирования.

Вместе с тем, у оружейников еще есть шанс - в случае оформления гарантий клуб возможность получить лицензию через процедуру апелляции 29 мая.

Только вот есть в том смысл? По некоторым данным, «Арсенал» в июне могут покинуть 24 футболиста.

ФутболИнтересное