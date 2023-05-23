В Тульской области пресекли крупную передачу запрещенных предметов на территорию колонии Фото: материалы пресс-служб

Вступив в сговор с осужденными, отбывающими наказания в исправительной колонии, 26-летний житель Брянской области намеревался доставить им 11 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства и 3 пары наушников. Запрещенную посылку мужчина тщательно упаковал и подготовил для переброса через основное ограждение. Мужчину задержали сотрудники оперативного отдела учреждения.

В ходе досмотра у него были изъяты 6 свертков, обмотанных канцелярским скотчем. Отпираться злоумышленник не стал и пояснил, что обнаруженные при нем средства мобильной связи он собирался перекинуть через основное ограждение по просьбе своего земляка.

По данному факту в отношении горе-почтальона составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.12 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками оперативного отдела ИК-4 проводится проверка в отношении осужденного, которому предназначалась запрещенная посылка.