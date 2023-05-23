МЖК «Новая Тула»: строим, чтобы реализовать мечты

За строительством МЖК "Новая Тула" можно наблюдать в соцсетях и на сайте застройщика.

Последний раз мы делали обзор строительства этого жилого комплекса в феврале, а когда приехали сюда в мае – были в восторге от увиденного! Как за неполных 3 месяца можно было столько сделать? «Новая Тула» растет на глазах, приобретая свои неповторимые черты! Сегодня мы не только напомним о главных преимуществах этого глобального проекта, но и расскажем, почему сейчас купить здесь квартиру особенно выгодно.

Надежно

Начнем с главного. При покупке недвижимости вопрос надежности всегда один из приоритетных. Это и понятно: вы покупаете место для жизни, что может быть важнее? МЖК «Новая Тула» - не просто новый масштабный проект, с самого начала он реализуется при поддержке правительства Тульской области, каждый этап строительства находится под пристальным вниманием и контролем.

Здесь планомерно и с умом реализуют стратегию комплексного освоения территории, строят настоящий «город в городе». Значимость такого подхода не раз подчеркивал и глава региона Алексей Геннадьевич Дюмин, в том числе и во время посещения строительной площадки. Реализует проект МЖК «Новая Тула» «Специализированный Застройщик «Три Эс Новая Тула», входящий в состав «3S GROUP». За плечами компании серьезный опыт работы в других регионах, в том числе и в столичном. На строительном рынке застройщик с 2010 года.

В первой половине мая дан старт продаж квартир в доме №3 МЖК "Новая Тула".

Масштабно

Проект является одним из крупнейших в регионе, общая площадь застройки - 97,4 гектаров. Согласитесь, масштабно! В удобном, экологически чистом и перспективном месте, вблизи Калужского шоссе построят около 40 домов разной этажности, всего здесь будет возведено 770 тысяч кв. метров жилья для 25 тысяч человек! Целый город! Площадь квартир на любой вкус — от 30 до 93 кв. м. Все квартиры с функциональными планировками и индивидуальным отоплением. Вместе с домами здесь вырастет и инфраструктура: появятся школы, детские сады (один из которых уже начали строить, сдача запланирована на 2024 год), поликлиника, пункты участковой полиции, аптеки, магазины.

И снова про надежность. При покупке квартиры в «Новой Туле» ваши средства в безопасности: они хранятся на специальных эскроу-счетах и будут переведены застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию. При таком подходе застройщик заинтересован в своевременной сдаче квартиры не меньше вас.

Процесс строительства идет в рамках запланированных сроков. За его ходом можно следить на сайте застройщика или в группах компании в соцсетях.

И наконец самая свежая новость: в первой половине мая дан старт продаж квартир в доме №3! Что это значит? Именно сейчас реализовать мечту о покупке собственной квартиры можно выгоднее, чем когда-либо. Цена на старте продаж более чем приятная – от 2,8 млн рублей.

Дом 1, корпус 2 - готовность на сегодня 75%.

Самое время…

За окном прекрасное время: яркое солнце, прозрачное голубое небо, одним словом, весна… Хочется выйти на улицу и провести время с семьей на свежем воздухе. Все ваши желания и задумки были предусмотрены еще на этапе проектирования.

В «Новой Туле» будет абсолютно все для приятных прогулок: благоустроенная территория, уютный парк, зеленые скверы, зоны релакса и активного отдыха. Утренние пробежки и неторопливые вечерние прогулки - все это можно будет реализовать рядом с домом. Никаких лишних поездок, спешки и нехватки времени – только гармония. Жизнь здесь не пролетит мимо вас, новая реальность поможет почувствовать неповторимый вкус каждого дня, поддержит необходимый для здоровья баланс, зарядит энергией. Это и есть то самое место силы, где реализуются мечты.

Даже дворы в микрорайоне созданы для людей. Вы можете спокойно прогуливаться по пешеходным дорожкам, наблюдать, как играют дети или заниматься спортом. Машины подождут вас на специальных парковочных петлях с внешней стороны домов. При таком подходе комфортно будет и жильцам, и владельцам машин. А всем ли хватит места на парковках? Да! В «Новой Туле» будет достаточное количество просторных парковок рядом с домом. Мечта автовладельца, да и только!

А если душа запросит чего-то большего, захочется выехать в сердце Тулы, то вам понадобится не более 15 минут езды, чтобы оказаться в центре города.

…успеть за выгодой

Понравилось? Наверняка! Остается только приехать в офис продаж и выбрать СВОЮ квартиру. Не забудьте про дополнительные возможности при покупке.

Вот какие ипотечные программы действуют сегодня:

• Семейная ипотека. Продлена до 1 июля 2024 года. В этом году ее возможности расширяются. Она будет доступна семьям, в которых воспитываются двое детей до 18-ти лет.

• Ипотека для IT-специалистов. Работает до конца 2024 года.

• Ипотека с господдержкой. Продлена до 1 июля 2024 года.

Недвижимость в «Новой Туле» можно приобрести с беспроцентной рассрочкой от застройщика до сдачи дома (действует на II очередь строительства, первоначальный взнос - минимум 30% от стоимости квартиры), а также оформить покупку с применением военного сертификата или материнского капитала.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офисы продаж:

Тула, ул. Благовещенская, 6, телефон (4872) 52-00-02.

3snt.ru

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф