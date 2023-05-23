По подозрению в поджоге аккумуляторного шкафа на железной дороге в Тульской области задержали восьмиклассника Фото: соцсети

Горящий батарейный шкаф днем 19 мая обнаружил электромеханик в двух километрах от станции Ревякино в Ясногорском районе. Внутреннее оборудование и корпус шкафа полностью выгорели, однако сам он оказался не взломан. На месте обнаружили часть зажигалки и следы от колес автомобиля.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 14-летний туляк, он во всем сознался. По данным канала Тула. ЭкстремиZм, подросток также признался в попытке поджога другого щитка на железной дороге в районе участка Криволучье – Присады днем ранее. Отмечается, что парень уже имел проблемы с законом, состоит на учете в полиции.

По предварительной версии, на школьника через мессенджер вышел неизвестный, который предложил ему таким образом подзаработать. В отношении юного поджигателя заведено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, совершенные из хулиганских побуждений). Но не исключено, что в ходе следствия действия школьника переквалифицируют на ст. 205 УК РФ (террористический акт).