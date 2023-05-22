23 мая в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 13:00 - ул. Оборонная, 93, 93-а; д. Малёвка, 104-а (АЗС);
с 9:00 до 17:00 - ул. Союзная, 1;ул. Революции, 2, 4, 5 ул. Советская, 17, 23, 23-е, 23-в, 23-д, 23-б, 19; пер. Денисовский, 4, 6, 8; ул. Мира, 32-46 (чётн.), 13-23 (нечётн.), 15-а, 15-б, 17-б, 19-а, 28, 50; ул. Оружейная, 2-22 (чётн.), 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 7, 22-а; пер. Стандартный, 15-31 (нечётн.), 18-32 (чётн.); пер. Танковый, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); пер. Броневой, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.), 4-а, 6; ул. Белкина, 1-а, 1-б; ул. Тульского Рабочего полка, 100-в, 102, 102-а, 102-б, 104; ул. М. Горького, 10; СНТ "Деревообработчик"; СНТ "Шахтёрский"; п. Косая Гора: ул. Гагарина, 12-18 (чётн.); ул. Дронова, 7, 9, 11; 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8; ул. Дружбы, 19-33 (нечётн.), 11, 13, 15; Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а;
с 9:30 до 13:00 - ул. Майская, 3, 5, 5-а, 7, 9.