В Тульской области отменены коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

После того, как ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса 5 мая, послабления были введены в Тульской области. Согласно документу от 19 мая, ряд нормативных правовых актов признаются утратившими силу.

Указ об ограничительных мерах впервые был подписан в регионе в марте 2020 года и неоднократно дополнялся отдельными меропрпиятиями.

Теперь на основании предложения главного санитарного врача Тульской области на территории региона Алексей Дюмин подписал Указ о признании утратившими силу целого ряда нормативно-правовых актов.