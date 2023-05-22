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Здоровье22 мая 2023 8:14

В Тульской области отменены коронавирусные ограничения

Соответствующий указ подписан губернатором Алексеем Дюминым
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области отменены коронавирусные ограничения

В Тульской области отменены коронавирусные ограничения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

После того, как ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса 5 мая, послабления были введены в Тульской области. Согласно документу от 19 мая, ряд нормативных правовых актов признаются утратившими силу.

Указ об ограничительных мерах впервые был подписан в регионе в марте 2020 года и неоднократно дополнялся отдельными меропрпиятиями.

Теперь на основании предложения главного санитарного врача Тульской области на территории региона Алексей Дюмин подписал Указ о признании утратившими силу целого ряда нормативно-правовых актов.

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