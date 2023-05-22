Тульский «Арсенал» утратил шансы на возвращение в Премьер лигу, проиграв «Шиннику» на своем поле Фото: материалы пресс-служб

Матч 32-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и «Шинником» из Ярославля закончился поражением хозяев поля. На 70-й минуте команда гостей забила победный мяч, Хитяев пасом вывел справа к воротам Кулишева, который пробил мимо выскочившего навстречу Коченкова. Матч завершился со счетом 0:1. Болельщики оружейников расстроены - по их мнению, замены были бессмысленными.

Перед матчем «Арсенал» был на восьмой строчке таблицы, теперь же отставание от шестой строчки увеличилось до пяти очков - 41.

Последний домашний матч сезона «Арсенал» проведет в субботу, 27 мая. Соперником станет «Камаз» из Набережных Челнов.