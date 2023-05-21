22 мая в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - ул. Союзная, 1; ул. Советская, 23, 23-д, 23-в; п. Косая Гора: ул. Космонавтов, 2-18 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 1-б; ул. Некрасова, 1; ул. Вахрушева, 11, 12; ул. Пирогова, 2-16 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а; ул. Маяковского, 2-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.), 2-а; ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б; ул. Вахрушева, 7, 8, 10; ул. Ак. Павлова, 1-в, 1-г; ул. Н. Руднева, 56, 58, 60, 60-а; ул. М. Горького, 10; Демидовская пл., 19-23 (нечётн.), 24-32 (чётн.), 20-а, 37, 39, 41-б, 43; ул. Пролетарская, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.); ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б;

с 9:30 до 13:00 - ул. Ползунова (Киоски);

с 10:30 до 14:30 - ул. Н. Упская; ул. Васина.