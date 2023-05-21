В Тульской области неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф на железной дороге Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 мая на железной дороге в Ясногорском районе Тульской области подожгли аккумуляторный шкаф, предназначенный для резервного питания устройств, которые предупреждают о возможном столкновении или сходе с рельс поездов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, диспетчер вовремя заметил возгорание и вызвал полицию. На месте происшествия смогли обнаружить часть зажигалки и следы от колес автомобиля.

В результате внутреннее оборудование и корпус шкафа полностью сгорели, однако сам он не был взломан. В данный момент сотрудники полиции ищут диверсантов.

Напомним, в Туле неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. Попытку диверсии обнаружил бригадир при обходе участка. Открытого горения не было. Оборудование проверили — оно работало в прежнем режиме.