Стала известна причина, почему над Тулой так низко пролетали самолеты

Причиной низко пролетающих военно-транспортных самолетов над крышами домов Тулы стало учение ВДВ. Никаких ЧП на территории города не зафиксировано, поводов для паники нет.

Также три биплана Ан-2 стали участниками торжественного мероприятия, посвященного открытию памятной доски на улице Чмутова. Оно было согласовано с министерством по региональной безопасности Тульской области.

Напомним, днем 19 мая над Тулой были замечены пролетающие на низкой высоте самолеты. Так, в районе Зеленстроя жители города засняли два военно-транспортных ИЛ-76 и три Ан-2.