Тульский регион и Беларусь – по пути сохранения общей истории

В мероприятии приняли участие руководители ведущих музеев и региональные министры культуры двух стран. Тульскую делегацию возглавила министр культуры региона Татьяна Рыбкина. На пленарном заседании форума она рассказала об эффективной системе государственной поддержки регионов России в музейном деле, в частности, об успешном опыте формирования музейных кластеров. В Тульской области они созданы как в региональной столице (Музейный квартал), так и в малых исторических городах и поселениях: Одоеве, Крапивне и Чекалине. Традиционно сильным направлением музейной сферы региона министр отметила музеи военно-патриотической направленности.

- Тула - оружейная столица России, Город-Герой, никогда не сдававшийся врагу. И в нынешнее непростое время эта повестка для нас ключевая. У нас много музеев патриотической направленности. Это Тульский государственный музей оружия, Музей-заповедник «Куликово поле», музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева и, конечно, Музей обороны Тулы. Он был создан по инициативе губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, которую поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Экспозиция этого музея помогает почувствовать, какой ценой была добыта Победа, и именно так рождается настоящий патриотизм, - сказала Татьяна Рыбкина.

В военно-историческом контексте

Тульская область тесно взаимодействует с Республикой Беларусь в военно-историческом контексте. Например, Тульское музейное объединение сотрудничает с Могилевским краеведческим музеем им. Е. Романова. Региональные библиотеки – с Централизованной системой государственных публичных библиотек г. Могилева. Постоянно проводятся совместные фестивали народно-художественных промыслов, симфонической музыки, вокально-хорового и инструментального искусства. А совсем недавно, 9 мая в эфире белорусского телевидения вышел сюжет об обороне Тулы в 1941 году.

В рамках форума прошла встреча министров белорусских регионов и ряда субъектов России. На ней Татьяна Рыбкина рассказала о взаимодействии Тульской области и Белоруссии по различным направлениям в сфере культуры, пригласила белорусских коллег познакомится с музейным делом в Тульской области, принять участие в крупных знаковых мероприятиях, проводимых в нашем регионе.Приглашение было с удовольствием принято!

Форум в Минске еще раз показал: добрые отношения между Тульским регионом и Беларусью развиваются в разных направлениях, включая такое важное в плане взаимопонимания дело, как музейный туризм.

Есть мнение:

- Правильно, что наш регион выстраивает такое нужное взаимодействие с Республикой Беларусь. Это необходимо и нашему поколению, и молодежи. Я сама родом из Смоленской области, а муж – из Могилева, - рассказывает Галина Викторовна Мелько. - В Туле живем уже почти тридцать лет. Часто бываем на Родине мужа. И в этом году в начале апреля ездили: поездка совпала с Днем единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Столько было добрых мероприятий по этому поводу! Ведь белорусы и россияне изначально вместе. У нас общая история, общая судьба. Вместе наши предки растили хлеб, строили и созидали… У наших народов одинаковые духовные ценности и жизненные ориентиры. Вместе мы отстаивали жизнь и свободу в борьбе с врагом на Куликовом поле, в Отечественной войне 1812 года, в годы Великой Отечественной войны у стен Брестской крепости и в деревне Хатынь. Добрые отношения и взаимопонимание у народов наших стран навсегда.