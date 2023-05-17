Ольга Горбачева, участковый врач-педиатр: Мотивация для работы есть

Ольга Горбачева, участковый врач-педиатр Детской городской клинической больницы г. Тулы.

При поддержке губернатора Алексея Дюмина в Тульской области действует комплекс мер социальной поддержки медработников: единовременные выплаты врачам востребованных специальностей и фельдшерам, выплаты молодым специалистам, предоставление служебного жилья и автомобилей. А с прошлого года по поручению главы региона введена дополнительная мера поддержки для отдельных категорий медработников первичного звена. Речь идет о ежемесячной выплате в размере 15 тыс. рублей, которую получают участковые педиатры, терапевты и врачи общей практики.

Среди тех, кто пользуется этими возможностями, - Ольга Горбачева, участковый врач-педиатр Детской городской клинической больницы г. Тулы. Мы побеседовали с молодым специалистом.

- Ольга Сергеевна, как начинался ваш путь в профессию?

- Я родом из Тулы, и до меня медиков в нашем роду никогда не было. В школе очень нравилась химия, а когда пришло время выбора, куда поступать, я приняла решение в пользу медицинского вуза.

- Поступить в медицинский – не самая простая задача. Как готовились?

- Была дополнительная подготовка по некоторым предметам, а вот химия мне всегда давалась легко, поэтому сдала ЕГЭ хорошо. Заранее заключила целевой договор, и в 2015 году по целевому направлению поступила в Рязанский государственный медицинский университет на педиатрический факультет – в выборе врачебной специализации у меня сомнений не было.

- Чем запомнились годы учебы?

- Самое яркое событие студенческих лет – то, что встретила своего супруга (смеется). Он родом из Калуги, тоже учился в Рязани на педиатрическом факультете. С процессом обучения никаких проблем не было: просто своевременно готовила все учебные материалы, экзамены сдавала уверенно. В 2021 году успешно завершили университетскую учебу, и я «переманила» мужа в Тулу. Сейчас он детский хирург в тульской Детской областной клинической больнице, несколько раз ездил в Мариуполь в составе бригады тульских медиков. А я с августа 2021-го работаю участковым врачом-педиатром в поликлинике №1 Детской городской клинической больницы г. Тулы, учусь в ординатуре.

- Быстро адаптировались в профессиональном плане?

- Да, у нас очень хороший коллектив, всегда можно обратиться за советом к своим более опытным старшим коллегам – мне всегда подскажут, помогут – и советом, и делом. В этом плане мне повезло.

- Расскажите о ежедневной практике врача, бывали сложные моменты?

- В профессии педиатра сложные моменты есть всегда, потому что наши пациенты – это дети, они не всегда могут объяснить, что конкретно беспокоит, коммуникация с пациентом происходит через родителей. В этом и есть отличие от терапевтического «взрослого» сегмента, где контактируешь напрямую. С детьми нужен особый подход: важно не только понять ребенка, но и расположить его к себе. Иногда малыша не надо сразу осматривать, нужно поговорить с ним на отвлеченные темы. В процессе такой беседы появляется доверие, уходит страх при виде доктора, дети охотнее идут на процедуры – допустим, осмотр ротовой полости и т.д. Терпение нужно большое, работа педиатра – это все-таки в большей степени призвание.

- Ваш совет сегодняшним выпускникам: идти в медицину?

- Профессия врача ощущается в сердце, в душе, это работа с людьми, где от вас во многом зависит здоровье пациента. Надо понимать, что в обучении легко не будет – нужно много и усердно заниматься. Но главное не бояться, и, если вы действительно этого хотите, то все получится. Дети - пациенты самые благодарные, вот от чего мы берем силы для своей профессии! От детских улыбок, смеха, когда они приходят к нам на прием, и ты понимаешь, что смог помочь пациенту, он поправился. Приятно слышать, когда они говорят: «Это мой любимый доктор!». Детишки приносят свои рисунки, любимые игрушки показывают… Все это – источник энергии, хочется работать дальше с удвоенной силой.

- Еще более продуктивной работа становится, когда минимум бытовых проблем…

- Безусловно! В этом отношении для врачей руководство Тульской области и региональный минздрав делают много: таких мер поддержки, как здесь, мы с мужем не видели нигде в ЦФО. Мой супруг получил квартиру на Калужском шоссе – отличная современная «двушка», в подъезде живут коллеги-медики, наши друзья… Сейчас это служебное жилье, но через 10 лет работы его можно перевести в частную собственность! Но для молодого специалиста не менее актуальна и финансовая поддержка, она необходима для того же обустройства на новом месте… Дополнительно к окладу я получаю, как участковый педиатр, ежемесячные региональные выплаты в размере 15 000 рублей. Такие меры поддержки помогут притоку новых кадров в тульскую медицину. Думаю, многие молодые специалисты захотят сюда переехать и работать на тульской земле. В будущее мы смотрим уверенно, мотивация для работы есть, остальное - в наших руках.