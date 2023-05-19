67-летний житель Богородицка Тульской области развратил трех детей и приставал к 14-летней девочке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что вечером 19 апреля на набережной городского парка Богородицка обвиняемый совершил развратные действия сексуального характера без применения насилия в отношении трех несовершеннолетних моложе 14 лет, а также схватил и потрогал 14-летнюю девочку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы и УСД Тульской области.

Все дети дали показания, полностью изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемых ему деяний. Суд заключил мужчину под стражу на 1 месяц и 2 дня, чтобы он не мог воздействовать на потерпевших, дабы они изменили показания.

Сейчас развратнику предъявлено обвинение по ч.3 ст.135 и п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ. Расследование продолжается.