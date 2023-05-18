19 мая без электричества останутся жители Лихвинки, Комарок, 38 квартала и центра Тулы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - п. Лихвинка: пр-зд Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18, 18-а: 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 2-а, 3-а, 9-а, 15-а, 18-а; ул. Ярославского, 2-б; п. Лихвинка (Асфальтовый завод); ул. М. Расковой, 1-21(нечет.), 24-44(чет.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19(нечет.), 2-16(чет.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечет.); ул. Фучика,3-31(нечет.),4-18(чет.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17(нечет.),4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло 12-24 (чет.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (чет.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а; ул. Глухополянская,19-б; ул. Комсомольская 51; ул. М.Горького 10; ул.Арсенальная 63; 4-й Комарский пр-зд 20; 6-й Комарский пр-зд 11, 4; 3-й Комарский пр-зд 4, 20; 2-й Комарский пр-зд 13; ул.Комарская 1, 8, 9;

с 9:00 до 17:00 - ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 48-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); п. Косая Гора: ул. Кирова, 31; ул. Речная, 1-12, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Железнодорожная, 1-17; ул. Новая, 2-44 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 2-а; ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32; ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а; ул. пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22; Демидовская пл., 20, 31; пр-зд Тулицкий, 1, 2, 3;

с 9:30 до 13:00 - ул. М. Горького, 15, 17, 21, 27.