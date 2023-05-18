«Ночь музеев – 2023» по-тульски: афиша мероприятий

«Ночь музеев – 2023» по-тульски Фото: материалы пресс-служб

Музей «Тульский кремль»

(Тула, ул. Менделеевская, 12-б)

«Призраки Тульского кремля». Экскурсия по территории кремля с театрализованными мини-спектаклями и площадками с иммерсивным действием.

Начало в 20:00. Обязательна предварительная запись.

Музей «Тульские самовары»

(Тула, ул. Менделеевская, 8)

10:00 - «История вазы в деталях». Выставка одного дня.

19:00 - «Семейное предание. История коллекционера». Мероприятие, посвящённое тульскому коллекционеру Якову Наумовичу Басину.

21:00 - «Жизнь и увлечения тульского фабриканта». Моноспектакль посвященный 175-летию со дня рождения известного тульского самоварного фабриканта Александра Степановича Баташева.

Музей оружия

(Тула, ул. Октябрьская, 2)

18:00 — 20:00 — Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев 2023». «Знай наше». Интеллектуальная игра команд оружейников г. Тулы.

18:00 — 23:00 — «Магия истории». Тематические костюмированные мини-экскурсии. Авторская тематическая экскурсия по выставке «Служу России!».

18:30 — 19:30 — Круглый стол «Наставничество: диалог поколений».

18:30 — 19:00 — «Наставники и хранители оружейных традиции»: творческая встреча с педагогами-наставниками Школы тульских мастеров.

18:00 — 20:00 — Творческая мастерская художественной живописи «Музейный пленэр».

18:00 — 24:00 — Книжно-иллюстративная выставка «Для памяти на вечную славу».

19:00 — 21:00 — Мастер-класс по разборке-сборке массогабаритных макетов стрелкового оружия «Стрелковое дело». Творческие мастер-классы Школы тульских мастеров.

20:00 — 21:00 — Авторская тематическая экскурсия по выставке новых поступлений «Свидетели минувших эпох».

20:00 — 21:00 — Интерактивный мега-кроссворд «150 лет музею оружия: история и истории».

20:30, 22:00 — демонстрация фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства.

20:00 — 23:00 — Демонстрация фильмов о музее «150 лет Тульскому музею оружия».

Тульский историко-архитектурный музей

Дом Белявского

(Тула, проспект Ленина, 27, 2 этаж)

18:00 — открытие книжного магазина — «Подумать только. Книжный в ТИАМе». Пройдет лекция «Пьянство в истории русской литературы XVIII–XIX вв».

Всехсвятское кладбище

(Тула, ул. Льва Толстого, 79)

19:00 — экскурсия по Всехсвятскому кладбищу.

Ремесленный двор «Добродей»

(Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б)

18:00 — 22:00 — Праздник «Время историй: соХРАНИсь». Квест «Хранители пяти оберегов» проведет самых смелых и решительных маршрутами, полными интриг и опасностей.

Историко-мемориальный музей Демидовых

(Тула, ул. Демидовская, 9)

18:00 — 22:00 — Ночная прогулка-экскурсия по Историко-мемориальному комплексу Демидовых с фонарями. Посетители узнают, правда ли Демидов породнился с Наполеоном, есть ли под Николо-Зарецкой церковью подземный тайный ход и о многом другом.

20:00 — Музейный аукцион, где выиграть памятный подарок можно, блеснув своей эрудицией. Тематика аукциона — история Тулы, знаменитые личности, представители династии Демидовых и их удивительные судьбы.

21:00 — музейная игра «Что? Где? Когда?» на тему знания истории известного рода оружейников.

Музей «Тульские древности»

(Тула, пр. Ленина, 47)

17:00 — Интерактивное занятие «С миру по нитке» о том, как в старину ткали и пряли.

17:00 — Интерактивная программа «Мастерская оружейника» плюс увлекательный мастер-класс по росписи деревянного щита с изображением грифона — символа музея «Тульские древности».

18:00, 19:00 — Мастер-класс «Набойка по ткани» о возрождении забытого ремесла в наши дни.

18:00, 19:00 — Интерактивная выставка-лекция «Тульские украсы», посвященная головным уборам.

20:00 — Обзорная экскурсия по экспозиции «Секреты тульских мастеров».

20:00 — Обзорная экскурсия по экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище».

Пространство «Археология» музея-заповедника «Куликово поле»

(Тула, ул. Металлистов, 8)

18:00 — Интерактивная программа «Средневековая кухня». Участники смогут попробовать царский суп-юрму, кашу из полбы, колобок, блины-гречишники.

18:30, 19:30 — Экскурсия по исторической библиотеке музея-заповедника «Куликово поле».

Научный центр «Археология и реставрация»

(Тула, ул. Металлистов, 1)

16:00 — 22:00 — Мастер-класс по верховой набойке и ткачеству на дощечках.

18:00, 21:00 — Лекция «Первопроходцы каменного века».

Тульский музей изобразительных искусств

(Тула, ул. Ф. Энгельса, 64)

18:00 — Концерт Тульского областного колледжа культуры и искусства «Красота классики».

20:00 — «Вся гордость учителя — в учениках…» о творчестве и педагогической деятельности в изобразительном искусстве XX века.

Музей станка

(Тула, ул. Каминского, 24)

17:00 — мастер-класс «Сборка и раскраска велосипеда для детей».

19:00 — «Научное шоу профессора Николя».

20:00 — экскурсия по выставке «Путеводная нить. Воплощения».

20:00 — экскурсия по выставке Аси Заславской «Один к одному».

21:00 — лекция и DJ-сет Романа Устименко, художника, основателя бренда Podigoo.

Дом-музей В. В. Вересаева

(Тула, ул. Гоголевская, 82)

18:00 — «В. В. Вересаев и О. Хайям: духовное наставничество». Рассказ на тему параллелей в духовом мировоззрении Омара Хайяма и Викентия Вересаева.

Музей обороны Тулы

(Тула, ул. Рязанская, 25, парк «Патриот»)

17:00 - Лекция «Война и мифы».

18:00 - «Фронтовой наш город не спит!» Театрализованные интерактивные зоны, рассказывающие о жизни туляков в дни обороны. В музейном кинотеатре прозвучат знакомые с детства мелодии песен, ставших символами военного и послевоенного периода.

Тульский филиал Государственного исторического музея

(Тула, ул. Металлистов, 10)

12:30, 15:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 - экскурсия по выставке «Драгоценные ордена. Из собрания Исторического музея».

13:30, 14:30, 19:00, 21:00, 22:00 — экскурсия по выставке «Николай II. Семья и престол».

17:00 — церемония награждения участников конкурса «Драгоценные награды моей семьи».

17:00 - 23:00 — специальный показ «Драгоценные награды моей семьи». 5+. В рамках спецпоказа будут представлены награды, личные вещи и фотографии участников Великой Отечественной войны из семейных архивов сотрудников музея.

17:00 - 20:00 — интерактивная площадка «Большая музейная картина» в музейном дворе. Все желающие смогут стать соавторами масштабного полотна с изображением здания ГИМ.

19:00 - 22:00 — мастер-классы «Исторический музей детям» по созданию книжных закладок и открыток. Также посетители смогут принять участие в мини-викторине по выставке «Драгоценные ордена. Из собрания Исторического музея».

20:00 — праздничный концерт Тульского государственного хора «Ночь музеев — ночь истории».