18 мая без электричества останутся жители Мясново, Скуратово, Октябрского поселков Тулы и Косой Горы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Тургеневская, 69; ул. Гоголевская, 33, 54-а; пр-т Ленина, 49; ул. Жуковского, 61, 62, 63, 80; ул. Майская, 1, 3; ул. Вильямса, 36-г, 46; ул. Комсомольская 51; ул.М.Горького 10; ул.Арсенальная 63; 4-й Комарский пр-зд 20; 6-й Комарский пр-зд 11, 4; 3-й Комарский пр-зд 4, 20; 2-й Комарский пр-зд 13; ул.Комарская 1, 8, 9;

с 9:00 до 17:00 - пл. Ленина, 2; ул. Менделеевская, 11; п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-21 (нечётн.), 4, 8; ул. Маяковского, 42-а; ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.); ул. Космонавтов, 15, 19; ул. Пирогова, 19, 21, 23; ул. Столетова, 1-10, 3-а, 10-а, 14, 15, 16, 17, 18; ул. Док. Гумелевской, 1, 1-а, 2-а, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 9, 16, 18; ул. Набережная, 13-16, 12-а, 19; ул. Н. Островского, 73; Мясново: ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 156-б; 4-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 1-а, 1-д, 1-г, 1-е, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 9-а, 10-а, 12-а, 13-а, 13-б, 20-а; ул. Кабакова, 32-б, 35, 36; Скуратово: п. Октябрьский, 108-119, 180-183, 60, 101-а, 102, 103-а, 104-а, 105-а, 106-а, 107-а, 122, 122-б, 123, 125, 138-б, 154-а, 154-б, 181-б, 182-б, 183-б, 184, 184-а, 190; п. Старо-Овсянниково, 2-а; п. Октябрьский: ул. Пугачёва, 1-а;

с 9:30 до 14:00 - ул. Пробная, 41-81 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 68-а, 57-а, 59-а, 50-а, 80-а, 82-а, 84-а, 92-а, 94-а, 60-а; ул. Осташева, 77-105 (нечётн.), 70-98 (чётн.), 78-а, 80-а, 85-а, 85-б, 86-а, 87-а, 88-а, 89-а, 92-а, 92-б; ул. Ложевая, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 1-а, 1-б, 24-а; ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 28, 28-а, 37, 79-а, 81-а, 81-б, 83-б, 93-в, 95, 95-а, 99, 101; ул. Гармонная, 25.