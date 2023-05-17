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Общество17 мая 2023 6:45

Глава Следкома Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного барака в Туле

Люди обратились в ведомство, потому что их годами не расселяют из непригодного к проживания здания
Игорь КОПЫТОВ
Глава Следкома Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного барака в Туле

Глава Следкома Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного барака в Туле

Фото: материалы пресс-служб

Аварийный барак находится на улице Транспортной в Туле. Много лет люди добиваются правды. При этом управляющая компания «Базис», которая должна заниматься обслуживанием дома, этим не занимается.

Постановление суда на предоставление одному из жильцов благоустроенного жилья вступило в силу в феврале нынешнего года, однако решение до сих пор не исполнено. Хотя на это было предусмотрено два месяца срока. На вопросы жильцов о сроках в местном органе территориального управления отвечают, что задержка проводится из-за ремонта канализации, которой, по их словам, в доме никогда и не было.

Александр Бастрыкин поручил региональному главе СК Владимиру Усову возбудить уголовное дело по данному факту и отчитаться о ходе дела и расселении жильцов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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