Глава Следкома Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного барака в Туле Фото: материалы пресс-служб

Аварийный барак находится на улице Транспортной в Туле. Много лет люди добиваются правды. При этом управляющая компания «Базис», которая должна заниматься обслуживанием дома, этим не занимается.

Постановление суда на предоставление одному из жильцов благоустроенного жилья вступило в силу в феврале нынешнего года, однако решение до сих пор не исполнено. Хотя на это было предусмотрено два месяца срока. На вопросы жильцов о сроках в местном органе территориального управления отвечают, что задержка проводится из-за ремонта канализации, которой, по их словам, в доме никогда и не было.

Александр Бастрыкин поручил региональному главе СК Владимиру Усову возбудить уголовное дело по данному факту и отчитаться о ходе дела и расселении жильцов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.