На улице Демидовской в Туле из-за прорыва трубы забил высокий фонтан
Фото: соцсети
Днем, 16 мая, в районе дома № 56 по улице Демидовской в Туле появились первые сообщения о фонтане воды высотой с пятиэтажку.
В комментариях пользователи отметили, что причиной аварии мог послужить прорыв трубы водопровода. Кроме того, одни считают, что жителям повезло – не придется мыть окна, другие – что такого напора стекла могут и не выдержать.
Причина произошедшего неизвестна. Официальных комментариев не поступало.