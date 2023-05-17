На улице Демидовской в Туле из-за прорыва трубы забил высокий фонтан Фото: соцсети

Днем, 16 мая, в районе дома № 56 по улице Демидовской в Туле появились первые сообщения о фонтане воды высотой с пятиэтажку.

В комментариях пользователи отметили, что причиной аварии мог послужить прорыв трубы водопровода. Кроме того, одни считают, что жителям повезло – не придется мыть окна, другие – что такого напора стекла могут и не выдержать.

Причина произошедшего неизвестна. Официальных комментариев не поступало.