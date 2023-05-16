17 мая без электричества останутся жители центра Тулы, Криволучья и Мясново Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 10:30 - ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 1-а, 2, 4, 4-а, 4-б, 4-г, 4-д, 6, 6-а, 10, 12, 17-а, 23-а, 26, 28, 29-а; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; ул. Жореса, 1, 2;

с 9:00 до 16:00 - ул. Кирова, 25; 7-й Полюсный пр-зд, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.); 6-й Полюсный пр-зд, 18-38 (чётн.), 25-а, 25-б, 27; ул. Тихмянова, 1-л, 1-к, 1-и, 1-ж, 1-е, 1-д, 1-г, 2-е, 2-з; 9-й Полюсный пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 8-й Полюсный пр-зд, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.);

с 9:00 до 17:00 - пл. Ленина, 2; ул. Союзная, 6; ул. Революции, 4; ул. Вересаева, 10, 10-а; 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Горсовета, 74-104 (чётн.), 93, 104, 106, 109, 111-а, 113, 113-а, 121, 123, 123-а; ул. 1-я Криволученская, 7; ул. Н. Островского, 10;

с 9:30 до 14:00 - п. Менделеевский: ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 1, 3, 5-а, 10-а; ул. Кирова, 1-5; пер. Пушкинский, 5; ул. Скуратовская, 119, 121, 123, 125, 127-а, 135, 137, 139-а; пер. Лермонтовский, 2; пер. Гоголевский, 1-4; ГСК № 4;

с 11:00 до 14:00 - ул. Ак. Павлова, 144, 144-б; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 3-я Гостеевская, 7, 10; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56.