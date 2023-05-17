Банк Уралсиб – надежная опора для вашего бизнеса

Управляющий дополнительным офисом «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ирина Тарасенко.

Об этом мы поговорили с управляющим дополнительным офисом «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ириной Тарасенко.

– Банк Уралсиб активно работает с сегментом малого бизнеса, - рассказывает Ирина Тарасенко. - Развивает продукты и сервисы для этой клиентской аудитории с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Мы позиционируем себя как банк для бизнеса, и в это понятие входит не только наличие широкой линейки продуктов для предпринимателей, но и удобные цифровые сервисы для ведения бизнеса, развитие сети специализированных центров обслуживания, запуск акций, позволяющих экономить на обслуживании, информационная поддержка, а также обучение основам бизнеса в нашей Академии предпринимательства. Все это нам помогает лучше понимать клиента, формировать для него наиболее эффективное комплексное предложение, выстраивать с ним партнерские отношения.

Если говорить о результатах, то, прошедший год был для банка насыщенным и эффективным с точки зрения работы в этом сегменте. По итогам 2022 года Уралсиб вошел в Топ-10 рынка по объемам кредитования МСБ (по данным Эксперт РА), значительно выросла активная клиентская база. Если говорить о проектах, которые были реализованы в этот период, то их было немало. Была значительно расширена сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб. Сегодня они эффективно работают в крупных городах присутствия банка. Наряду с развитием специализированной офлайн-сети, в рамках реализуемой программы цифровизации, запущен проект «Новые города». Благодаря ему банк получил возможность дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в формате цифрового банка – в тех городах, где нет офисов Уралсиба. Еще одна новация 2022 года – «Академия управления и предпринимательства, предлагающая комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса, – как для начинающих собственное дело, так и для предпринимателей со стажем.

– Расскажите об интересных и востребованных продуктах для предпринимателей.

– У Банка Уралсиб широкий спектр продуктов и сервисов как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только открыл свое дело. Действуют и акции, в рамках которых можно получить выгодные условия на обслуживание.

Большим спросом пользуются наши экспресс-кредиты, которые выдаются без залога на любые бизнес цели. Преимущества: подача заявки онлайн, решение за 1 день всего по двум документам. Срок кредитования от 6 до 60 месяцев, максимальная сумма 1,5 млн рублей – для новых клиентов, 3 млн – для действующих клиентов.

Популярен у бизнеса и сервис «цифровая зарплата», который предлагает удобные переводы для клиента в рублях РФ на счета/карты сотрудников в любых банках. Сервис позволяет осуществлять выплаты, установленные трудовым договором с сотрудником – зарплату, премии, отпускные, а также больничные в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Он доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и ИП с количеством сотрудников для перечисления до 30 человек. Преимущества: автоматическое подключение сервиса без заключения отдельного договора, автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога, переводы в рамках сервиса, которые не расходуют лимиты на перечисление физлицам. Сервис без абонентской платы, размер комиссии за перевод сотруднику в рамках сервиса – в зависимости от подключенного пакета услуг составляет от 0 рублей.

Актуальна бизнес-карта с кешбэком до 7% для новых клиентов от Банка Уралсиб. В течение срока действия акции, которая стартует каждые 3 месяца, клиенты получают 7% в виде кешбэка реальными рублями за покупки в наиболее популярных у бизнеса категориях. Речь идет о таких категориях как авиабилеты, АЗС, ж/д билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе. Для получения кешбэка необходимо тратить по бизнес-карте не менее 30 000 руб./мес. Максимальный размер кешбэка 5 000 руб./мес. по всем счетам.

Востребован у бизнесменов наш бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО. Он позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП. Весь процесс регистрации проходит онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно. Сервисом можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Отдельное преимущество для наших клиентов, ведущих ВЭД с контрагентами из Китая - открытие и обслуживание счетов в юанях для предпринимателей и компаний. Для ИП и юрлиц, открывших в Банке Уралсиб свой первый счет в юанях действует Акция «НИ ХАО», которая на три месяца дает ряд преимуществ таким клиентам. В рамках акции клиенту предоставляется возможность бесплатно открыть счет в юанях и не оплачивать комиссию за услуги по покупке/продаже юаней, а также выгодный курс конвертации валюты, льготная комиссия за исполнение переводов в юанях и за выполнение функции агента валютного контроля по таким платежам.

– Есть ли какие-то акции для малого бизнеса, которые помогут вести бизнес более эффективно?

– Расскажу о трех интересных акциях, которые банк запустил этой весной в рамках федеральной рекламной кампании для бизнеса.

Акция «Безлимитные платежи» - для новых клиентов банка – ИП и ЮЛ, открывших в Банке Уралсиб до 30 июня 2023 года свой первый расчетный счет в рублях с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн». Эти клиенты бесплатно в течение 6 месяцев могут осуществлять любое количество платежей контрагентам через ДБО. Платежи в рамках акции через сервис «Цифровая зарплата» также будут бесплатными.

Что касается лимитов бесплатных переводов на счета физлиц (не в рамках «Цифровой зарплаты»): для ЮЛ они составят до 200 тыс. рублей в месяц, для ИП - до 400 тыс. рублей в месяц. (300 тыс. рублей в месяц себе на счет в пределах Банка, 100 тыс. рублей в месяц - иные переводы).

Растет число предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Для новых клиентов банка-селлеров, с бизнесом старше 3 месяцев, и открывших первый расчетный счет в рублях в период по 30 сентября 2023 года, Уралсиб разработал акцию. Им доступны:

* переводы со счетов ЮЛ на счета ФЛ до 500 тыс. руб./мес. – 1% от суммы, переводы со счетов ИП на счета ФЛ (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. руб./мес.– 0,5% от суммы.

* выдача наличных денежных средств по чеку/электронному чеку для ЮЛ и ИП до 500 тыс. руб./мес – 1,3 % от суммы. Данные условия предусматривают специальные тарифы РКО в рублях в течение года с момента подключения к акции.

Также в банке действует акция «Выгодная весна» для ИП и ЮЛ. Ей могут воспользоваться те, кто открыл первый расчетный счет в рамках пакетов «Оптимальный»/ «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплатил стоимость пакета услуг за период 6 или 12 месяцев. Акция дает следующие привилегии:

* при оплате стоимости пакета за период 6 месяцев скидка составляет 25% от ежемесячной стоимости пакета;

* при оплате стоимости пакета за период12 месяцев – 50% от ежемесячной стоимости пакета.

Акция проводится до 31 мая 2023 года.

В рамках одного материала рассказать обо всем возможностях не получится. Я назвала лишь некоторые. У каждого предпринимателя индивидуальные запросы и потребности в банковских продуктах и сервисах. А мы, в свою очередь, стараемся формировать такое комплексное предложение, которое поможет эффективно вести и развивать свой бизнес каждому из наших клиентов, в зависимости от его возможностей, целей и задач.

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Дополнительный офис "Тульский" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Ул. Каминского, д. 31А

https://www.uralsib.ru/

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