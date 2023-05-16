ЕВРАЗ Ванадий Тула — школьникам! Фото: Игорь КОПЫТОВ

В минувший понедельник прошла торжественная церемония открытия нового спортивного объекта с участием директора по информационным технологиям Дивизиона «Ванадий» в ООО «ЕВРАЗ» Андрея Овчинникова и директора школы Натальи Гапеевой. Не успели перерезать ленточку, как тренажерку тут же заполонили старшеклассники — ни один из спортснарядов не остался свободным.

- Это так здорово, что у нас в школе появился собственный тренажерный зал! - восклицает одиннадцатиклассник Алексей Шмаков. - Раньше приходилось ходить заниматься в качалку отдельно, после уроков, а теперь все нужное есть прямо в стенах школы!

ЕВРАЗ Ванадий Тула — школьникам! Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Я очень рада тому, что сейчас спортом стало удобнее заниматься. Можно даже на переменах, - вторит его одноклассница Настя Куприянова. - Я с детства увлекаюсь легкой атлетикой, поэтому для меня тут самое ценное - современная беговая дорожка.

- Тренажеры очень современные, технологичные и удобные, - говорит Юлия Зиновьева. - Для девочек особо актуальны гантели — широкий набор различного веса. Однозначно регулярно буду ходить сюда после уроков.

ЕВРАЗ Ванадий Тула — школьникам! Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Наконец-то в нашей школе появилось место, где можно заниматься не только игровыми видами спорта, - оглядывает станок для жима лежа девятиклассник Тимур Мирзабеков. - Жаль, что этого не было раньше.

Андрей Овчинников провел небольшой мастер-класс для ребят на силовом тренажере. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Компания ЕВРАЗ в регионах своего присутствия проводит активную социальную работу - развивает объекты городской инфраструктуры, создает комфортную среду проживания, поддерживает экологические, спортивные и культурные проекты. Особое внимание уделяется детям - предприятие много лет сотрудничает с тульской школой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4, расположенной на территории Пролетарского округа. Одним из последних подарков, который сделала им компания ЕВРАЗ - это современная модульная мебель для школьной библиотеки.

ЕВРАЗ Ванадий Тула — школьникам! Фото: Игорь КОПЫТОВ

«ЕВРАЗ Ванадий Тула» активно развивает и свою собственную корпоративную спортивную культуру. На предприятии есть свои хоккейная и футбольная команды, проводятся турниры по теннису прямо на заводской площадке. И руководство мыслит стратегически, перспективами — так, очередным шагом стало открытие тренажерного зала, но уже не для самих работников, а их детей.

Директор по информационным технологиям Дивизиона «Ванадий» в ООО «ЕВРАЗ» Андрей Овчинников. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Мы хотим, чтобы спортом занимались не только дети наших сотрудников, но и все ученики школы, - говорит директор по информационным технологиям Дивизиона «Ванадий» в ООО «ЕВРАЗ» Андрей Овчинников. - Хотя, конечно, не секрет, именно в центре образования № 45 их учится много. В наших интересах, чтобы подрастающее поколение было не только умным, но и физически здоровым, ведь многие из этих ребят по окончанию школы имеют возможность прийти работать на наше производство. Тренажерный зал — только начало большого сотрудничества. В ближайшем будущем пока планируем помощь в обновлении спортивной инфраструктуры на пришкольном стадионе. Есть и другие задумки.

Чтобы старт проекта прошел более убедительно Андрей Овчинников сразу же провел небольшой мастер-класс для ребят на силовом тренажере.

Наталья Гапеева. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Мы очень признательны компании ЕВРАЗ за такой подарок. Мы даже не смели о таком мечтать. У детей появилась уникальная возможность заниматься на тренажерах в стенах школы, а не где-то на стороне, - подчеркивает директор школы Наталья Гапеева. - Уверена, что тренажерный зал станет точкой притяжения для всех наших ребят. На сегодняшний момент он позволяет реализовать в полном объеме дополнительное образование детей в рамках спортивной подготовки - здесь будут проводиться занятия школьного спортивного клуба.

Сегодня у нас обучается порядка 450 человек. За один заход в зале могут заниматься порядка 12 ребят. Так что надеемся, что в течение учебного года тут смогут проводить с пользой для себя время 90% детей — начиная с самых маленьких ребят до старшеклассников. Тем более, что тренажеры это позволяют.

Дмитрий Синяков. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Данное помещение пустовало в последнее время, - рассказывает учитель физической культуры Дмитрий Синяков. - Нашими собственными силами здесь был проведен косметический ремонт, а компания ЕВРАЗ подарила замечательное оснащение. Зал, безусловно, привнесет разнообразие в уроки физкультуры. Посещать его после занятий уже нашлось множество желающих, те же старшеклассники записываются в очередь.

Впрочем, как отмечают в руководстве «ЕВРАЗ Ванадий Тула», сотрудничество с центром образования № 45 не ограничится поддержкой спортивной жизни. В планах - сотрудничество в экологической сфере, разрабатываются темы и формат для будущих экологических уроков.