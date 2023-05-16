На улице Рязанской в Туле мотоциклист столкнулся в двумя машинами на пешеходном переходе Фото: соцсети

Днем в районе 14:10 15 мая, на улице Рязанской в Туле 39-летний водитель мотоцикла BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями SsangYong Actyon под управлением 64-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулем которого был 46-летний водитель.

В результате ДТП сильно пострадала пассажирка мотоцикла.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.