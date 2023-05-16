На улице Галкина в Туле горел лицей № 2: учащиеся переведены на дистант Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 16 мая, в половине восьмого утра в лицее № 2 на улице Галкина в Туле произошел пожар. Из окон на третьем этаже здания неожиданно повалил густой дым.

В ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что произошло короткое замыкание в классе истории, в результате которого сгорели канцелярские принадлежности.

Открытое горение спасатели оперативно ликвидировали. Пострадавших в происшествии нет. Причины выясняются.

По информации городского управления образования, 16 мая занятия проведут в дистанционном формате. Завтра организация будет работать в штатном режиме.