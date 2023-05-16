ЖК «Престиж» - там, где уютно и комфортно

Расположен жилой комплекс «Престиж» по соседству с ЖК «Солнечный» - в Привокзальном округе Тулы, на улице Седова.

Название выбрано не случайно: главная изюминка – собственная закрытая территория. Сейчас модно жить не у всех на глазах. Наличие приватной и максимально благоустроенной территории делают жилье востребованным и престижным.

ЖК «Престиж» - это современный 9-этажный дом комфорт-класса с умными планировками и индивидуальным отоплением. Это значит, что микроклимат в квартире будет зависеть от ваших предпочтений: вам не будет холодно зимой и жарко летом. Расположен жилой комплекс «Престиж» очень удобно: по соседству с ЖК «Солнечный» в Привокзальном округе Тулы, на улице Седова. До центра города и пл. Победы всего 5 минут неспешной езды. Рядом находятся пр. Ленина и Центральный парк им. Белоусова.

Согласитесь, место изумительное, плюс еще одно важное преимущество - наличие развитой, в том числе социальной инфраструктуры: в шаговой доступности расположены детские сады (один из которых буквально под окнами), школы, высшие учебные заведения, магазины, остановки общественного транспорта, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры.

Внутри все выдержанно, элегантно и солидно.

Особая привилегия, доступная сегодня не каждому: панорамный вид из окон верхних этажей – горизонт будет как на ладони, дом расположен максимально удачно - в отдалении от соседних высотных зданий. Так что жить в гармонии с природой и любоваться рассветами никто не помешает. Разве это не то, о чем вы мечтали?!

Планировки с умом

Но понятие «престижное жилье» подразумевает не только внешнее удобство, но и максимально продуманный внутренний комфорт. Одним из популярных трендов при выборе квартиры в новостройке сегодня является возможность покупки подсобных помещений, расположенных за пределами квартиры. Так вот: в жилом комплексе «Престиж» предусмотрены хозяйственные кладовые на цокольном этаже. Больше не возникнет вопроса, куда поставить сезонную габаритную вещь, велосипед или летнюю коляску…

Грамотно продуманы планировки квартир, нацеленные на эффективное использование пространства, которого здесь немало. Просторные и удобные кухни, светлые комнаты и лоджии, ниши для встраиваемых шкафов…

Площади однокомнатных квартир в ЖК «Престиж» начинаются от 45,1 кв. м, цена на стадии строительства - от 4,9 млн рублей. 2-х комн. квартиры имеют площадь от 64,9 кв. м, цена - от 7,2 млн рублей. Площадь 3-х комн. квартир начинается от 84,8 кв. м, а цена от 8,3 млн рублей.

На закрытой дворовой территории расположатся детская и спортивная площадки.

С умом будет оформлена приватная дворовая территория: здесь расположатся детская и спортивная площадки, будут уютные места для релакса и прогулок. Так что, если вы мечтаете жить престижно, хотите комфортно проводить время с семьей и детьми, это предложение для вас!

Строит жилой комплекс «Престиж» строительная компания «Специализированный застройщик «ПрестижСтрой». Новое здесь разве что название - коллектив имеет огромный опыт строительных работ, за его плечами более десяти вовремя сданных серьезных объектов. Вот откуда у компании отличное знание того, чего хочет современный покупатель жилья. Все задумки в планировочных решениях, оформлении территории и многом другом – из прямого опыта и работы с запросами клиентов.

Кстати, о сроках сдачи: дом планируют сдать даже ранее намеченного: в октябре будущего года, вместо стоящего в планах декабря.

Важный момент: недвижимость здесь можно приобрести в ипотеку, в том числе с господдержкой, можно оформить покупку с применением военного сертификата или воспользоваться материнским капиталом.

Во дворе предусмотрены уютные места для релакса и прогулок.

Подведем итоги: на дворе весна – самое приятное время для выбора квартиры. Обратите внимание на ЖК «Престиж» - это солнечное и доброе место для жизни! Строительные работы идут активно, процесс возведения вашего будущего дома можно увидеть своими глазами.

Самое разумное решение – приехать сразу в офис продаж, который расположен в непосредственной близости от строительной площадки по адресу: Тула, ул. Макаренко, дом 32 и выбрать квартиру своей мечты.

престижтула.рф

Отдел продаж (4872) 77-00-55.

ООО «Специализированный застройщик «ПрестижСтрой».

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.