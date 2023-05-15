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Здоровье15 мая 2023 11:10

Коронавирус в Тульской области: 5 новых случаев заболевания за последние сутки на 15 мая

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием остается на прежнем уровне
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 5 новых случаев заболевания за последние сутки на 15 мая

Коронавирус в Тульской области: 5 новых случаев заболевания за последние сутки на 15 мая

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 15 мая 3 человека. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 904 человека.

При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 777 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.

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