В Центральном районном суде Тулы завершено рассмотрение уголовного дела о растрате средств и не создании РИСЗ ТО Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Что такое РИСЗ ТО – можно увидеть здесь, чем пользуются пациенты для записи на прием и доктора в медицинских учреждениях региона, когда обследуют, выписывают рецепты и направляют к медицинским специалистам, проводят исследования и передают данные другим врачам о больных, и т.д.

Судебный процесс длился 2 года, допрошены десятки свидетелей, в том числе сотрудники регионального минздрава и правительства региона включая штатных IT-специалистов, руководителей ведомств, глав. врачей и рядовых медиков, разработчиков РИСЗ и их конкурентов.

Бывшему председателю комитета по инновациям и информатизации области Контрабаеву А.Р. вменяют растрату вверенных бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а подрядчику директору ООО «СДС» Черноусову А.Е. пособничество. По версии обвинения, вместо создания РИСЗ «с нуля» область получила Информационную Систему (ИС), в основу которой положена МИС «Инфоклиника» с доработками под нужды региона, что было задачей программы модернизации здравоохранения и предметом гос.контакт. Правительство региона, признанное потерпевшим, напротив еще начиная с возбуждения уголовного дела настаивает на полном исполнении подрядчиком контрактов, в результате которых и создана РИСЗ еще в 2013г., приводя имеющиеся для этого доказательства. Обвиняемые, с чем согласно правительство, предоставили суду доказательства создания РИСЗ ТО в 2013г., которая не только используется до сих пор в Тульской области, но и развивается, являясь примером для других регионов страны.

В интернете есть сведения о занимаемом Тульской областью первом место по цифровизации здравоохранения в России. (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/ )

Кроме того на вопросы адвокатов представители правительства области не двусмысленно отвечали об отсутствии ущерба и претензий к разработчику, программа получена и используется по текущий день, кроме того проведённые конкурсы, контракты и расходы были предметом неоднократного рассмотрения антимонопольной службой и счетной палатой, а Министерство здравоохранения РФ за счет этой программы получает данные из региона о заболеваемости и иные важные сведенья, РИСЗ имеет сертификат соответствия, она стоит на учете и балансе в Правительстве региона, аттестована и зарегистрирована в реестре, права принадлежат областному минздраву.

Уже в 2013 году, согласно представленному письму Тульского областного МИАЦ в РИСЗ была внесена медицинская информация по случаям обращений 800 тысяч граждан Тульской области (письмо ГУЗ ТО МИАЦ от 4 сентября 2020 года, в котором содержатся данные об использовании системы с 22 мая 2013 года до 26 июля 2013 года.). Федеральный Минздрав предоставил справку, согласно которой начиная с 2014 года по 2020 год из РИСЗ в ЕГИСЗ поступили десятки миллионов медицинских записей пациентов (письмо Минздрава РФ от 19 ноября 2020 года, согласно которому РИСЗ ТО была интегрирована в единую государственную информационную систему здравоохранения РФ, и между этими системами с 2014 года фиксируется непрерывный активный обмен данными).

В суде можно было увидеть видео-запись приемки РИСЗ в 2013г. с участием медиков и комиссии, которые в суде подтвердили подлинность события. Такие свидетели как министр информатизации и заместитель председателя правительства области Раков подтвердили получение информационной системы и существования РИСЗ с 2013 года с успешным её использованием здравоохранением, в основу которой действительно легла новейшая на тот момент версия «Инфоклиники», при этом не имела значения основа РИСЗ, поскольку важны были полученные доработки под исключительные нужды области.

Суд усомнился в экспертизе, проведенной следствием, и по ходатайству потерпевшего была назначена экспертиза – которая установила наличие РИСЗ, полное 100% исполнение государственных контрактов и предоставила сведения полученные при проведении экспертизы об использование системы еще в 2013г., и к текущему моменту используется эта же система с ежегодными обновлениями функциональных возможностей, приложив около тысячи подтверждающих страниц фотофиксации (скриншотов). Эксперты также предоставили информацию почему экспертам следствия при расследовании не получилось раскрыть предоставленные для исследования файлы – «не достаточная квалификация и отсутствие ключей доступа к файлам у экспертов, а также отсутствие запросов на их получение».

Обвинение же осталось непоколебимо и полагает о неверном исполнении контрактов результатом которых стало отсутствие РИСЗ в регионе, попросив Контрабаеву назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, Черноусову 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимые Контрабаев и Черноусов в своем последнем слове также отвергли все доводы обвинения:

- Ни один из свидетелей, допрошенных в ходе данного судебного процесса, не привел ни одного доказательства, ни одного факта о том, что я вступил в сговор с Черноусовым. Никто из них не сказал, что РИСЗ не создана. Тульская область каждый день использует данную информационную систему с 2013 года, которая не только работает и развивается, но и признана лучшей в стране, в т.ч. федеральным минздравом.

- Я горжусь разработкой Региональной медицинской информационной системы, которую еще в 2018 году министр здравоохранения РФ Скворцова признала лучшей в стране, это лучший проект нашей команды - заявил подсудимый Черноусов. - Сейчас в РИСЗ ТО работают более 26 тыс. человек. Но при этом обвинение считает, что РИСЗ не существует... Это нонсенс – я не виновен!

Сейчас же повис тревожный вопрос: если будет обвинительный приговор, то в таком случае Черноусов вернет деньги, а регион должен вернуть программу и откатится в 2013 год?

Жители региона снова вернуться в «живые» очереди, а медики снова к бумажным документам. Все может обернуться далеко не только приговором - поскольку работа скорой помощи, вакцинация, работа реанимационных и онкологических служб, выписка льготных рецептов пенсионерам, заработная плата всех медицинских работников в Тульской области полностью на 100% «завязаны» на электронном обмене через РИСЗ. По сути, случится аннулирования всей работы по цифровизации медицинской части региона за 10 лет.

Так кому же выгодно спустя 10 лет развалить здравоохранение Тульской области?