Число жертв массовой аварии при столкновении пяти автомобилей под Тулой выросло до двух Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пять автомобилей столкнулись 10 мая около 19:00 на 220-м км автодороги М-2 "Крым" вблизи деревни Карамышево Щекинского района Тульской области.

Один человек погиб на месте — 23-летний водитель одной из машин. Семь пострадавших были госпитализированы, в том числе женщина с 5-летним мальчиком и 7-месячной девочкой. На месте ДТП работали шесть медбригад.

По последним данным, в больнице скончалась еще одна женщина — участница аварии.

Ход и результаты проверки по факту происшествия находятся на контроле прокуратуры города Щекино.