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Общество12 мая 2023 6:00

Загородные лагеря Большой Тулы готовят к приему детей в летний сезон

Пока в них проходят проверки готовности
Игорь КОПЫТОВ
Загородные лагеря Большой Тулы готовят к приему детей в летний сезон

Загородные лагеря Большой Тулы готовят к приему детей в летний сезон

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Нынешним летом планируется оздоровить около 29 тысяч юных туляков. Дети смогут провести каникулы в учреждениях санаторного типа Тульской области и Краснодарского края. В лагерях дневного пребывания отдохнут около 8 тысяч школьников, в загородных оздоровительных лагерях Тулы — более 6,5 тысяч детей.

Непосредственно в Большой Туле шесть загородных оздоровительных лагерей, из них три — муниципальные: «Орленок», «Березка», «Им. Саши Чекалина». Отдых стартует с 1 июня. Запланированы четыре смены.

Программа отдыха в загородных оздоровительных лагерях в этом году обновлена, и в каждом из трех муниципальных будет иметь свою направленность. Так, в «Орленке» основным станет гражданское воспитание, в лагере «Им. Саши Чекалина» - патриотизм, в «Березке» — экология.

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