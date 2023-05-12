Загородные лагеря Большой Тулы готовят к приему детей в летний сезон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Нынешним летом планируется оздоровить около 29 тысяч юных туляков. Дети смогут провести каникулы в учреждениях санаторного типа Тульской области и Краснодарского края. В лагерях дневного пребывания отдохнут около 8 тысяч школьников, в загородных оздоровительных лагерях Тулы — более 6,5 тысяч детей.

Непосредственно в Большой Туле шесть загородных оздоровительных лагерей, из них три — муниципальные: «Орленок», «Березка», «Им. Саши Чекалина». Отдых стартует с 1 июня. Запланированы четыре смены.

Программа отдыха в загородных оздоровительных лагерях в этом году обновлена, и в каждом из трех муниципальных будет иметь свою направленность. Так, в «Орленке» основным станет гражданское воспитание, в лагере «Им. Саши Чекалина» - патриотизм, в «Березке» — экология.