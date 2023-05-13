В Крапивне Тульской области обнаружена ценная историческая находка Фото: соцсети

Несколько лет назад на территории, соседствующей с краеведческим музеем в Крапивне под Щекино, был найден небольшой фрагмент памятной доски. Такие таблички могли вешать внутри храмов жертвователям, внесшим большие вклады. В советское же время сбитые со стен мраморные доски использовали в электросетях и трансформаторных будках в качестве изоляторов. Там-то первый осколок и был обнаружен.

На этой же неделе одна из местных жительниц уже на своем приусадебном участке нашла у себя во дворе еще один фрагмент. И он оказался от той же таблички предположительно XIX века.

«Доска ещё далеко не полна, и мы надеемся на дальнейшие находки», - рассказывают музейщики и в соцсетях обращаются ко всем с просьбой попробовать выяснить, о какой церкви может идти речь? Каков мог быть полный текст?

Предположительно, речь идет о Марии Павловне Демидовой-Сан-Донато, супруге Семена Семеновича Абамелек-Лазарева, крупного помещика и промышленника, который владел землями в Крапивенском уезде, в том числе селом Голощапово.