12 мая в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 9:30 - Новомосковское ш., 36-38, 56-58; Завод ТБО (ГРЩ № 1 и № 2);
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 54, 54-а, 54-б, 56, 58, 60, 60-а, 62; ул. Первомайская, 8, 10; п. Лихвинка: пр-зд Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18, 18-а: 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 2-а, 3-а, 9-а, 15-а, 18-а; ул. Ярославского, 2-б; п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-11, 4-а, 6-а, 11-а; д. Судаково (СНТ "Домнаремонт"; А/к № 8);
с 9:00 до 17:00 - ул. Майская, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Максимовского, 11; п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-21, 49-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.), 4, 8, 14, 14-а; ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 2-8, 16-24 (чётн.), 1, 11-23 (нечётн.); пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 11, 12, 13, 13-а, 13-б; ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10; ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Пирогова, 2-16 (чётн.), 3-23 (нечётн.), 2-а; пер. Вахрушева, 11, 12; ул. Космонавтов, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-б, 19; ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б; ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а, 42-а. п. Шахты Рвы (Скважина № 23);
с 9:30 до 14:00 - ул. Демидовская, 47; ул. Октябрьская, 26, 28, 34; ул. Литейная, 8.