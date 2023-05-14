15 мая без электричества останутся жители центра Тулы, поселков Хомяково и Скуратовский Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 14:00 - ул. 5-я Криволученская, 9;

с 9:00 до 17:00 - пл. Ленина, 2; ул. Союзная, 6; ул. Революции, 4; п. Рудаково: пер. Лазурный, 10-14 (чётн.), 7-17 (нечётн.), 2, 3; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Ползунова, 7; ул. Оружейная, 48, 50; пр-т Ленина, 31; ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.);

с 9:30 до 13:00 - ул. Шишкова, 30-50 (чётн.), 39-59 (нечётн.); ул. Карпова, 75-91 (нечётн.), 78-92 (чётн.), 72, 92-а, 96; ул. Малаховская, 1; 17-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б; 13-й пр-зд, 26-30, 28-а; ул. Тесницкая, 6; ул. Октябрьская, 282;

с 10:30 до 14:30 - ул. Скуратовская, 114, 116; Щёкинское ш., 1;

с 11:00 до 11:30 - п. Хомяково: ул. Хомяковская; ул. Ключевая, мкр. "Красные ворота"; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; д. Ивановка: ул. Радужная; ул. Оранжевая; ул. Красная; ул. Ивановская; ул. Венёвская; ул. Альпийская; ул. Чукотская; ул. Архангельская; ул. Холостова; ул. Низинная; ул. Венёвская; ул. Новая; ул. Садовая; ул. Крестьянская; ул. Лесная; ул. Придорожная, 1, 2; ул. Заречная; ул. Луговая; СНТ "Зелёная Роща"; СНТ "ХОМЗ"; СНТ "Строитель"; СНТ "Рассвет"; СНТ "Коммунальщик"; СНТ № 2 "Роса"; СНТ "Хомяково"; СНТ "Мономер".

Также будет наблюдаться пониженое напряжение с 11:00 до 11:30 в п. Хомяково: ул. Берёзовая; ул. Хомяковская, 6, 12, 19, 14, 17, 12-а, 11, 5, 4, 12-е, 12-г, 17-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8; ул. Фестивальная, 144, 146; Хомяковское ш., 2, 14, 5/4, 6, 3, 10, 8, 12; Кафе ООО "У Красных ворот"; Лестничество; СНТ "Сад-6 ТОЗ"; СНТ "Сад-5 ТОЗ"; Кафе "Хомяковские Поляны"; СНТ "Уют"; СНТ "Садовод"; СНТ "Пенсионер"; 1-й Архангельский пр-зд, 2-й Архангельский пр-зд; ул. Архангельская.