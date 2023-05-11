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Происшествия11 мая 2023 10:51

В массовом ДТП в Чернском районе Тульской области пострадали два человека

Прокуратура проводит проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
В массовом ДТП в Чернском районе Тульской области пострадали два человека

В массовом ДТП в Чернском районе Тульской области пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на 281 км автомобильной дороги М-2 «Крым» в районе населенного пункта Велье-Никольское днем 11 мая произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Там примерно в 12 часов столкнулись четыре автомобиля.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре.

Также будет дана оценка деятельности органов по надлежащему содержанию дорожного полотна. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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