Сохраняя силу. Где мужчинам восстановить здоровье

Жизнь мужчины кардинально отличается от жизни женщины: начиная с самого раннего возраста, мальчики, как правило, чаще болеют. А вот мужские проблемы возникают, в основном, после 40 лет. Все дело тут в основополагающем гормоне организма - тестостероне. Именно благодаря ему, сильная половина человечества имеет развитую мускулатуру, низкий голос, растительность на лице и теле. Сексуальная и репродуктивная функция также входит в «сферу деятельности» тестостерона. Мужские половые гормоны также отвечают за регуляцию обмена веществ в организме, а именно белков, жиров и холестерина, то есть именно тестостерон поддерживает необходимую мышечную массу и сжигает жиры. Начиная с 25-30 лет выработка этого гормона снижается: этот процесс естественный и неотвратимый. Плюс проблема избыточного веса, которая чревата целым букетом медицинских проблем: повышенное артериальное давление, предрасположенность к сахарному диабету, ишемическая болезнь сердца.

Все это поможет скорректировать лечебно-диагностическая программа «Мужское здоровье» от санатория (курорта) «Краинка». Дело в том, что лечение «мужских» болезней в городских поликлиниках по месту жительства стандартно включает в себя медикаментозную терапию: антибиотики, противовоспалительные препараты, иммуномодуляторы, витамины и биостимуляторы. При этом на местах отсутствует возможность использовать природные факторы. А именно они при комплексном воздействии обеспечивают стойкий положительный эффект.

Кому рекомендуется пройти программу? В целом, всем мужчинам старше 18 лет даже в отсутствие каких-либо клинических проявлений, а также пациентам с отягощенной наследственностью. Например, родственники по прямой линии имели серьезные заболевания органов мочеполовой системы. Кроме того, программа будет полезна людям, ведущим малоподвижный образ жизни, находящимся в условиях постоянного стресса, работающим на вредном производстве, имеющим ненормированный график работы, избыточную массу тела, вредные привычки. Ну, а коли есть уже симптомы, подозрительные в отношении патологии мочеполовой системы, - то прямая дорога в «Краинку».

Что же представляет собой медицинская программа «Мужское здоровье»? Это проживание в одноместных или двухместных номерах весь срок действия - 7 или 12 календарных дней, прием у врача-уролога. Ну и, конечно же, оздоровительные процедуры, среди которых регулярный прием минеральной воды, четырехразовое диетическое питание, физиотерапевтические процедуры - лазер- или магнитотерапия, а также ванны с лечебными концентратами, грязелечение, классический или урологический массаж, занятия лечебной физкультурой, плавание в бассейне.

Помимо основных процедур, предусмотренных данной программой, по заявлению пациента лечащий врач может назначить дополнительные методы диагностики и лечения на платной основе. А при наличии противопоказаний по процедурам, предусмотренным программой реабилитации, в санатории могут быть представлены иные медицинские услуги.

Санаторно-курортное лечение с физиопроцедурами оказывает положительный эффект, помогает восстановиться после болезни в короткие сроки, привести организм нормальное состояние. Процедуры оказывают всестороннее положительное влияние - улучшается крове- и лимфообращение и как следствие - поднимается качество жизни.

Для прохождения курса лечения по программе «Мужское здоровье» в санатории (курорте) «Краинка» необходимо при поступлении иметь на руках санаторно-курортную карту. Впрочем, в случае отсутствия последней, необходимое диагностическое обследование для назначения медицинских процедур может быть проведено и в самом санатории на платной основе.

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