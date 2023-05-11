Внимание, опасность! Меланома не приговор

Наш консультант - заместитель главного врача по поликлинической работе Елена Вячеславовна Разинькова

Признаки меланомы

При появлении необычных невусов (родинок неравномерно окрашенных, быстро растущих) стоит обратиться к специалисту для диагностики.

Меланома — очень агрессивная опухоль. Она встречается в 12,3% случаев среди всех зарегистрированных злокачественных новообразований кожи, но при этом становится причиной 70—75% смертей от онкозаболеваний кожи. Заболеваемость меланомой стабильно растет во всем мире. Отчасти это связано со старением населения — с возрастом накапливаются генетические мутации, приводящие к злокачественному перерождению. Отчасти на заболеваемость повлияла мода на загар и солярии.

Меланома представляет собой злокачественное новообразование кожи и слизистых, берущее начало из пигментных клеток (меланоцитов). Меланоциты — это клетки, вырабатывающие пигмент меланин, который защищает организм от ультрафиолетового излучения. Именно меланопитам и меланину мы обязаны красивым загаром. Риск ее возникновения значительно увеличен у людей, регулярно пользующихся солярием: причем чем раньше человек пристрастился к искусственному загару, тем выше вероятность развития злокачественной опухоли.

Елена Вячеславовна Разинькова.

Факторы риска

• высокая чувствительность к ультрафиолету (I и II фототипы, для которых характерны светлые кожа и волосы, голубые или серые глаза);

• периодические солнечные ожоги в детстве;

• наличие множественных невусов,

• имеющийся гигантский или крупный невус (площадью более 5% поверхности кожи);

• использование PUVA-терапии при псориазе;

• врожденный или приобретенный иммунодефицит.

Почему важно раннее выявление меланомы

Чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем выше вероятность ее излечения. Меланома не исключение в этом отношении.

Нужно отметить, что стадия меланомы определяется не ее площадью, а глубиной прорастания. Чем толще меланома, тем больше вероятность, что злокачественные клетки попадут в лимфатические или кровеносные сосуды и распространятся по всему телу. В России почти четверть пациентов узнают о своем заболевании на III— IV стадии меланомы. Это означает, что злокачественные клетки вышли за пределы кожи и активно размножаются внутри организма.

Такая ситуация во многом обусловлена особенностями самой опухоли: она склонна к раннему метастазированию. На первых порах метастазы — это единичные опухолевые клетки, отделившиеся от основного узла и перенесенные с током крови или лимфы. Но поскольку злокачественные клетки делятся очень быстро, микрометастазы довольно скоро вырастают в макрометастазы, а иногда это происходит и после удаления первичного очага.

Как можно определить меланому

Раньше считалось, что меланома трансформируется из родинки после травмы. Сегодня врачи полагают, что опухоль чаше вырастает на «чистой» коже, но на начальных стадиях она развивается относительно медленно и выглядит очень похожей на обычный невус. Однако есть и отличия. Прежде всего должны насторожить следующие признаки:

• появление плоских «родинок» темно-коричневого, черного или синеватого цвета;

• появление «родинки», отличающейся по внешнему виду от всех остальных;

• появление неприятных ощущений — фиксируется зуд, жжение в области пигментного образования;

• «родинка» неоднородна по цвету, более светлые участки чередуются с более темными;

• родинка меняется — в размерах, по форме или цвету;

• может происходить изъязвление или самопроизвольное кровотечение без травмы.

Тщательно осматривать себя рекомендуется раз в три—шесть месяцев. Обратиться к дерматоонкологу следует, если обнаружены хотя бы два из пяти признаков (например, если пигментное пятно асимметрично и имеет неоднородный цвет).

В целях профилактики возникновения меланомы рекомендуется избегать солнечных ожогов, отказаться от посещения соляриев и пользоваться УФ-защитными средствами.

Ваше здоровье

Появление невусов (родинок) и увеличение их размеров во взрослом возрасте, особенно если это касается какого-либо одного новообразования — это веский повод посетить дерматолога. Тщательно осматривать себя рекомендуется раз в три-шесть месяцев. Обратиться к дерматологу следует, если обнаружены хотя бы два из пяти признаков (например, если пигментное пятно асимметрично и имеет неоднородный цвет).

Исследование, позволяющее оценить структуру подозрительного образования, называется дерматоскопия — это ведущий метод диагностики меланомы кожи. Специальный прибор — дерматоскоп — помогает под значительным увеличением рассмотреть не только поверхность, но и более глубокие структуры кожи и обнаружить изменения, которые могут быть характерны для меланомы. Таким образом, можно выявить злокачественное новообразование уже на ранней стадии.

При обнаружении дерматоскопических признаков меланомы назначается эксци-зионная биопсия. Это необходимо для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз «меланома кожи».

Если диагноз подтвержден, человека всесторонне обследуют. Дальнейшая тактика зависит от того, на какой стадии обнаружена меланома, от ее расположения и индивидуальных особенностей организма пациента. На первой стадии нередко бывает достаточно иссечения. При более обширном процессе может быть рекомендовано комплексное лечение.

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