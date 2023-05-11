Под Тулой на трассе М-2 «Крым» столкнулись 5 автомобилей: погиб водитель одной из них Фото: материалы пресс-служб

Столкновение пяти автомобилей произошло в среду, 10 мая, около 19 часов на 220-м км автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе в районе деревни Карамышево.

Погиб один из водителей – мужчина 23 лет. Еще 8 человек, включая двух детей, получили травмы различной степени тяжести — все они госпитализированы.

Прокуратурой города Щекино взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов по надлежащему содержанию дорожного полотна. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.